Bloomberg: Türgi asus testima S-400 radareid

Varem teatati, et Türgi asjatundjate ettevalmistamine tööks S-400 peaks lõppema selle aastaga.

Õhutõrje raketisüsteemid S-400 Triumf on suutelised tabama kuni 400 km kaugusel asuvaid aerodünaamilisi sihtmärke ning kuni 60 km kaugusel asuvaid ballistilisi sihtmärke, mis lendavad kiirusega kuni 4,8 kilomeetrit sekundis kõrgusel mõnest meetrist kuni mitmekümne kilomeetrini.

Ühendriigid kardavad, et kui NATO liige Türgi integreerib S-400 oma kaitsesüsteemi, seab see ohtu tundlikud andmed uue põlvkonna varghävitaja F-35 kohta, mis võivad lekkida venelastele.

USA on korduvalt ähvardanud, et kehtestab sanktsioonid oma NATO liitlase Türgi suhtes ning peatab Türgiga F-35 varghävitajate programmi, kui Ankara ei loobu kavast osta Vene õhutõrjesüsteeme.

Türgi pole USA survele allunud ning rõhutab, et kaitsevarustuse ostmine on riigi suveräänne küsimus.

Ühendriikide kaitseminister Mark Esper on öelnud oma Türgi kolleegile Hulusi Akarile, et tema poliitika on: «teil võivad olla kas S-400-d või F-35-d, aga mitte mõlemad».