Vägivald Euroopa narkojõukude vahel ägeneb

Näiteks suurendab sünteetiliste opioidide veebimüük uimastiturul konkurentsi ning turgu seni juhtinud jõukudele see ei meeldi.

Need arengud lõid tingimused uute ja praegust olukorda lõhkuvate ärimudelite tekkele ning suurendavad konkurentsi ja uimastitööstusele omaseid konflikte, kirjutatakse raportis.

«Uimastituruga seotud vägivald ja hirmutamine on EL-is kasvav mure,» ütles keskus.

Euroopa tarbijatel on aina parem ligipääs väga puhastele ja tugeva toimega toodetele, lisas ametkond.

Keskuse sõnul on need tooted saadaval viimase aastakümne hindadega võrreldes kas sama kalli või isegi odavama hinnaga.

Uimastite lõikes on Euroopas suurim menu kanepil. Selle turu suurus hinnati 2017. aastal 11,6 miljardile. Kanepile järgneb kokaiin, mille turu suuruseks hinnati tol aastal 9,1 miljard eurot.

Lissabonist tegutsev keskus rõhutas tänases ülevaates, et just seadusvastased uimastid on EL-i kuritegelike organisatsioonide kõige tulusam turg.