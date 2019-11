Türkmenistanis saavad paksud politseinikud sule sappa

Riigi siseministeerium on andnud politseile korralduse end 25. detsembriks vormi ajada, vastasel korral ähvardab neid tööst ilma jäämine.

Anonüümsuse tingimusel rääkinud korrakaitsjate sõnul on siseministeerium seadnud nõudeks, et politseinik ei tohi kaaluda rohkem kui sada kilogrammi. Põhjus olevat selles, et äsja ametisse nimetatud siseministrile Mammedkhan Tšakjevile «ei meeldi paksud võmmid».