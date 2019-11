Trumpi tagandamisjuurdluse istungite järgmine faas algab 4. detsembril

Esindajatekoja õiguskomitee, mille pädevuses on presidendile tagandamissüüdistuse esitamine, teatas, et järgmine istung algab 4. detsembril kell 10 hommikul (Eesti aeg 17.00).

Istungite kavas on «presidendi tagandamise ajalooline ja põhiseaduslik alus» ja see, «kas teie väidetavad teod on piisavad, et esindajatekoja kasutaks oma volitusi tagandamissüüdistuse esitamiseks,» kirjutas Nadler.