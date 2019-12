Minskis avaldavad sajad meelt Venemaaga lõimumise vastu

Riigipead arutavad majanduskokkuleppeid, mille eesmärk on kahe riigi vahel tihedamate sidemete loomine.

Valgevene majandus sõltub suuresti odavast Vene energiast ja laenudest. Kreml on hakanud Valgevenet survestama elektrihinna tõstmise ja toetuste kärpimisega, kuid Lukašenko on lubanud, et Valgevene ei loovuta Venemaale oma iseseisvust.