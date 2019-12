Põhja-Korea hoiatas USA-d inimõigusolukorra kritiseerimise kalli hinna eest

Rahvusvaheline kogukond mõistab Põhja-Koread regulaarselt hukka poliitiliste repressioonide eest. Nende kriitikatule alla on sattunud ka Pyongyangi aastakümneid jõus olnud otsus seada esikohale oma rahva vajaduste rahuldamise asemel riigi sõjavägi ja tuumarelvaprogramm.

ÜRO peaassamblee mõistis sel nädalal samuti hukka Pyongyangi inimõigusrikkumised, mis on ühenduse sõnul kauaaegsed, süstemaatilised, laialt levinud ja rasked.

Washington peab Pyongyangiga kõnelusi Põhja-Korea tuumaprogrammi piiramise üle, kuid kõnelused takerdusid veebruaris Hanois. Pyongyang ütleb, et kui Washington talle enne aasta lõppu vastuvõetavat pakkumist ei tee, siis laseb Põhja-Korea käiku «uue tee». Mis see täpselt on, pole teada.