Taiwani president: Hiina ohustab endiselt otseselt Taiwani demokraatiat

Tsai ütles valimiseelses teledebatis opositsioonilise Rahvuspartei esindaja Han Kuo-yu ja veteranpoliitik James Soongiga, et ta kavatseb säilitada Taiwani vabadused ja eluviisi ega muuda põhiseadust ega Taiwani ametlikku nime Hiina Vabariik.

«Olukord meie regioonis on üha keerulisem ning Taiwani suveräänsust - tema vaba ja demokraatlikku eluviisi - ähvardab äravõtmine ja õõnestamine,» sõnas ta.

Tsai valitseval Pekingi-skeptilisel Progressiparteil (DPP) on parlamendis enamus, mis võimaldab presidendil läbi suruda majandusreformide kava.

Ka presidendi toetus on lähenevate presidendivalimiste eel suurenenud.

Taiwan on de facto iseseisev alates 1949. aastast, kuid Hiina näeb seda enda provintsina ja on lubanud selle vajadusel jõuga tagasi võtta.

Pekingi ja Taipei suhted on madalseisus alates Tsai võimuletulekust Taiwanis 2016. aasta mais. President ja tema DPP keelduvad tunnistamast põhimõtet, et Taiwan on osa «ühest Hiinast».