Video ⟩ Austraalia mattub leekidesse

Austraalia lõunaosas kuulutatakse alates homsest välja nädalapikkune hädaolukord, sest nädalavahetuseks ennustatakse õhutemperatuuri tõusu ja tugevaid tuuli, mis ähvardavad muuta piirkonda räsivad võsapõlengud senisest veelgi intensiivsemaks.

Hädaolukord võimaldab kohalikel võimudel viia läbi sundevakueerimisi ja sulgeda sõiduteid.

Meil on siin piirkonnas nii palju leeke, et meil puudub võime neid kontrolli alla saada.

«Me ei langeta neid otsuseid kergekäeliselt, aga me tahame olla veendunud, et võtame kasutusele kõik ennetavad meetmed, et olla valmis laupäevaks, mis ähvardab kujuneda hirmsaks päevaks,» ütlesid kohalikud võimud.

Alates septembrist on Austraalia võsapõlengud nõudnud 18 inimese elu ja hävitanud enam kui 1200 kodu. Ainuüksi viimase nädala jooksul on kadunuks jäänud veel 17 inimest ja kardetakse, et neid ei õnnestu leida elusatena. Tuleroaks on läinud 5,5 miljonit hektarit maad, mis on Taanist või Hollandist suurem ala.

Täna hommikul anti tuhandetele turistidele käsk lahkuda 48 tunni jooksul põlengutest laastatud rannikukogukondadest. Tegemist saab olema piirkonna ajaloo ulatuslikuma evakuatsiooniga.

Turistidel palutakse lahkuda enne laupäeva, mis peaks tooma tuulepuhangud ja üle 40 kraadi Celsiuse järgi kerkivad õhutemperatuurid.

Osariigi maapiirkondade tuletõrje asekomissar Rob Rogers märkis, et tuletõrjujad ei suuda põlenguid kontrolli alla saada, nende kustutamisest rääkimata. «Sõnum on, et meil on siin piirkonnas nii palju leeke, et meil puudub võime neid kontrolli alla saada,» lausus ta ABC-le. «Me peame lihtsalt tagama, et inimesed ei jää nende teele ette.»

Paljud turistid ja elanikud veetsid Austraalia kaguosas kaks ööd muust maailmast äralõigatuna ilma elektri ja telekommunikatsioonivahenditeta ning kahanevate toiduvarudega enne, kui võimud kuulutasid neljapäeval mõned piirkonnast välja viivad teed ajutiselt kasutamiseks piisavalt turvaliseks.

Mallacoota randa jäid inimesed mitmeks päevaks lõksu, sest põlengute tõttu olid piirkonnast ära viivad teed suletud. Eile saabusid inimestele appi politseilaevad, mille pardal oli 1,6 tonni vett, toitu ja ravimeid. Hiljem saabus sõjaväelaev, millega inimesed rannast evakueeritakse.

Mitmel pool riigis on inimesi, kes on põlengute tõttu lõksu jäänud, aga päästjatel pole õnnestunud nendeni pääseda.

Põlengud on traagilised ka loomade jaoks. Viimastel kuudel on põlengute tõttu hukkunud tuhandeid koaalasid, nüüd kardetakse, et tuhanded veised, hobused ja lambad võidakse tappa, sest nad on saanud tõsiseid põletushaavu.

Mogo loomaaia töötajatel õnnestus viimasel hetkel päästa ligi 200 looma, kelle elupaigaks olevaid puure ähvardasid leegid.

Austraalia metsapõlengute mõju ulatub riigipiiridest kaugemalegi. Uus-Meremaa valged liustikud on naaberriigist leviva suitsu ja tuha tõttu värvunud karamellikarva. Ekspertide sõnul võib see kiirendada liustike sulamist.

Twitteri kasutaja postitas pildi Austraalia rannikust rohkem kui 2000 kilomeetri kaugusel asuvas Franz Josefi liustikust, mis oli erinevalt oma tavalisest erevalgest värvusest pruunikas.

«Olen Franz Josefi liustiku lähistel. «Karamellistunud» lume põhjus on metsapõlengute tolm. Eile oli ta veel valge,» kirjutas kasutaja eile avaldatud postituses.

Kirbe lõhnaga suits jõudis esimest korda Uus-Meremaale eile varahommikul ning muutis tavaliselt kollase päikese punaseks või kuldseks keraks. Värvus sõltus suitsu tihedusest.

«Selgelt on näha suitsu, mis reisis umbes 2000 kilomeetrit üle Tasmani mere,» ütles Twitteris Uus-Meremaa meteoroloogiaamet MetService. «Rängimalt pihta saanud aladel on nähtavus suitsu tõttu 10 kilomeetrit.»