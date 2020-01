Enamik lennufirmasid väldib üle Iraani ja Iraagi lendamist

Analüütikute hinnangul puudutab lendude ümbersuunamine iga päev kuni 15 000 inimest, kelle reis pikeneb seetõttu 30–90 minutit, vahendas uudisteagentuur AP. Näiteks tähendab see Austraalia firmale Quantas, et nende maailma pikim liinilend Londoni ja Perthi vahel venib 40–50 minutit pikemaks, mistõttu peab lennukisse tankima rohkem kütust ning see omakorda tähendab, et reisijate arvu tuleb vähendada.