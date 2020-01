Mida tähendab Lähis-Ida kriis lennureisijatele?

Näiteks tähendab see Austraalia firmale Quantas, et nende maailma pikim liinilend Londoni ja Perthi vahel venib 40–50 minutit pikemaks, mistõttu peab lennukisse tankima rohkem kütust ning see omakorda tähendab, et reisijate arvu tuleb vähendada. Kokku 236st istekohast jäetakse välja müümata 90.