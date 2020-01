EL-i kohtunikud ühinesid Poola kolleegidega «suukorviseaduse» vastu

«Me oleme tulnud siia, et toetada Poola kohtunikke, kuid me pole poliitikud,» lausus ajakirjanikele Iiri ülemkohtu kohtunik John MacMenamin.

Valitsus väidab, et reformi eesmärk on võidelda korruptsiooniga, opositsiooni sõnul soovib valitsev Seaduse ja Õigluse (PiS) erakond kriitilisi kohtunikke vaigistada.

Senati spiiker Tomasz Grodzki on andnud mõista, et ülemkoda lükkab eelnõu tõenäoliselt tagasi või muudab seda.

Alates PiS-i võimuletulekust 2015. aastal on see esitanud hulga vastuolulisi kohtureforme, mille sihiks erakonna väitel on võitlus korruptsiooniga, kuid kriitikud, sealhulgas mujal Euroopas väidavad, et need õõnestavad õigusriiki, ohustades nii Poola demokraatiat.