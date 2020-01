Euroopa Komisjon toetas Putini ja Poola maailmasõjavaidluses Varssavit

EL-i volinik Věra Jourová ütles Euroopa Parlamendis kolmapäeval, et tõrjub kõiki valeväiteid, millega Poola maalitakse süüdlaseks ja mitte ohvriks 1939.–1945. aastani kestnud sõjas. Jourová sõnul ei kavatse ta selliseid rünnakuid Poola vastu taluda.

Venemaa president Vladimir Putin on korduvalt öelnud, et Poola vastutab osaliselt Teise maailmasõja puhkemise eest. Tema avaldused on põhjustanud kahe riigi vahel palju tüli.

Europarlamendis käis arutelu teemal Euroopa ajaloo moonutamine ja Teise maailmasõja mälestamine. Ilmasõja lõpust möödub tänavu 75 aastat.

Europarlamendi Rahvapartei (EPP) juhi Manfred Weberi sõnul ei saa inimesed aktsepteerida Putini püüdlusi ajalugu ümber kirjutada.

Teine maailmasõda puhkes ajaloolaste konsensusel 1939. aastal Saksamaa kallaletungiga Poolale 1. septembril. Kaks nädalat hiljem tungis Poola Nõukogude Liit. Vahetult enne olid NL ja Natsi-Saksamaa allkirjastanud kokkuleppe, mille salaprotokollides jagati Poola ja Baltimaad omavahel ära.

Putin on väitnud, et Teise maailmasõjani sillutas tee lääneriikide koostöö Adolf Hitleriga. Vene president on kritiseerinud Poolat viitega dokumentidele, mis tema sõnul näitavad, et Poola suursaadik Berliinis kiitis Hitleri kava muuta Euroopa juudivabaks.

"Nagu kuulsaks saanud tsitaat ütleb: kõigile on lubatud oma arvamus, kuid mitte oma faktid," ütles Jourová. "Organiseeritud ja suunatud moonutuste ja desinformatsiooni levitamine on midagi, mille vastu me peame olema ja tõrjuma," sõnas ta.

Putin on ka mõistnud hukka europarlamendi resolutsiooni, mille järgi on NL osaliselt Teises maailmasõjas süüdi 1939. aasta Molotovi-Ribbentropi pakti tõttu.

"Natside ja NSVL-i liit võimaldas rünnakut Poolale Natsi-Saksamaa poolt 1. septembril 1939 ja hiljem Nõukogude sõdurite poolt 17. septembril."

Need sündmused markeerivad Teise maailmasõja algust, ütles Jourová. "Need on faktid."