Venemaa uus peaminister on poliitiliste ambitsioonideta karjääriametnik

Kuulanud ära kandidaadi tegevusplaanid, hääletas Mišustini poolt 383 seadusandjat. Vastu ei olnud keegi, kuid kommunistid jäid erapooletuks.

«Otsus on langetatud,» kuulutas spiiker Vjatšeslav Volodin.

Senine maksuameti juht Mišustin ütles hääletusele eelnenud kõnes, et valitsus peab pingutama selle nimel, et venelased tunneksid oma elu paranemist: «Nagu president korduvalt rõhutas, peavad inimesed juba nüüd tundma tõelisi muutusi paremuse suunas. Praegu ei juhtu see kaugeltki igal pool. Valitsus peab tegema tohutult tööd.»

Putin nimetas maksuameti pikaaegse juhi, 53-aastase Mišustini peaministrikandidaadiks eile õhtul.

Mõni tund enne kandidaadi väljakäimist pani senine valitsus ameti maha eesotsas peaminister Dmitri Medvedeviga. Pisut enne seda käis Putin välja ettepanekud põhiseaduse ulatuslikuks muutmiseks viisil, mis hoiaks teda võimul kõvasti kauem tema 2024. aastani kestva presidendiaja lõpust.

Viimased 10 aastat Venemaa maksude eest vastutanud Mišustin on alati hoidnud madalat profiili ja püsinud poliitikast eemal. Ta ei kuulu ühtegi erakonda ning nendel harvadel juhtudel, kui ta intervjuusid annab, eelistab ta rääkida uuendustest maksuhalduses.

Mišustini valituks osutumine raputas Venemaa poliitilist eliiti ning pani nad spekuleerima, kellest saavad uue valitsuse ministrid.

Mišustinit kiidetakse Venemaa jäiga maksuhaldussüsteemi reformimise ja maksude kogumise määra suurendamise eest. Riigiametnikud ja ärimehed peavad teda professionaaliks ja efektiivseks haldajaks, kes mõistab majandust hästi. Need teadmised kuluvad praegu valitsusele ära, sest Venemaa majandus on nõrgas seisus.

«Uue peaministri peamiste ülesannete allikas on vajadus majandust kaasajastada,» ütles Abbas Galljamov, endine Kremli kõnekirjutaja, kes on nüüd sõltumatu poliitikavaatleja. «Mišustinil on kogenud inimese maine.»

Poliitiliste ambitsioonide ja igasuguse politiilise kogemuse puudumine näitab, et tõenäoliselt kavatseb ta valitsusjuhina truult täita Kremli soove. Mõnede vaatlejate sõnul on see eriti tähtis Putini välja käidud põhiseadusreformide üleminekuperioodil.

Infotehnoloogiakraadiga Mišustin on olnud riigiametnik viimased kaks aastakümmet. Tema karjäär algas 1998. aastal, mil temast sai maksuameti asejuht.

Mišustin töötas vahepeal kaks aastat erakätes investeerimisfirmas, kuid tuli 2010. aastal maksuametisse tagasi. Seekord valis Putin ta isiklikult välja ja pani maksuametit juhtima.

Mišustin teenis 2009. aastal umbes 2,6 miljonit dollarit ning tollal oli ta rikkuselt kolmas Vene riigiametnik.

Aastate jooksul õnnestus tal kaasaegse tehnoloogia ja digimajanduse vahenditega luua nullist tipptasemel maksuamet, ütles alamkoja spiiker Vjatšeslav Volodin.

Mišustini käe all lõi maksuamet kaks tohutut andmekeskust, kuhu kogutakse firmadelt arveid ning teavet jaemüüjate sularaharegistritest. See on taganud parema kontrolli rahavoo üle. Mišustin lasi rakendada ka hulga veebiteenuseid, mis tegid maksude maksmise lihtsamaks.

Püüdlusi suurendada kogutud maksude hulka näis saatvat edu. Novembris kuulutas Mišustin uhkusega, et edukalt kogutud maksude hulk kasvas 2014. aastaga võrreldes 1,4 korda. Maksutulu osakaal riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) kasvas 4 protsenti, samas kui käibemaksu koguti 64 protsenti rohkem.

Mišustini saavutused riigiametnikuna on pannud inimesed lootma, et ta suudab riigi tühikäigul käivale majandusele hoo sisse lükata. Seda loodavad aina pahasemad venelased üha rohkem.

Neljapäeval alamkoja rahvaesindajatega kohtunud Mišustin lubas keskenduda äripidamise tõkete eemaldamisele, sotsiaalküsimustele ja elatustaseme tõstmisele.