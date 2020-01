USA senatis loeti ette Trumpi tagandamise süüdistusaktid

«Sain just süüdistused selle eest, et tegin täiusliku telefonikõne,» ütles Trump ise märkides, et pole "sellest nõiajahist" siiski kuigipalju häiritud.

«See on täielikult poliitiliselt kallutatud. See on pettus. See on pettus ja kõik teavad, et see on täielik Pettus,» kinnitas president.