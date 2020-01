Mehhiko uus plaan presidendilennuki müügiks: loterii

Vasakpoolne kärbete eestvõitleja on tõotanud Boeing Dreamlineri maha müüa alates oma 2018. aasta valimiskampaaniast, märkides, et isegi Donald Trumpil ei ole sellist lennumasinat.

Kuid on ilmnenud, et ei olegi nii lihtne leida ostjat tohutule lennukile, milles on magamistuba, privaatne duširuum, istekohad 80 inimesele ja mille väärtus on 130 miljonit dollarit.