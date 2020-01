Hiina salapärane kopsuviirus levib kiirelt

Tänaseks on uus koroonaviirus levinud Hiina pealinna Pekingisse ja suurlinna Shenzheni.

Lisaks Hiinale on haigestunuid ka Lõuna-Koreas, Jaapanis ja Tais. Kõik haigestunud olid külastanud Wuhani linna, kus viiruse levikuga seostatakse linnaturgu. Arvatakse, et viirus levib inimesele elusloomadelt ja lihatoodetelt.

Nädalavahetusel leidis Wuhanis kinnitust kolmas viiruse põhjustatud surmajuhtum ja teatati 136 uuest haigestumisest. Kokku on viirus diagnoositud 201 inimesel, aga teadlased usuvad, et haigestunute arv võib ulatuda enam kui 1700-ni, ent kõik inimesed ei ole veel arsti juurde jõudnud.

Koroonaviirused põhjustavad nakkushaigusi, mis kergemal juhul on vaid leebed külmetushaigused, ent raskemal juhul võivad põhjustada ka gripilaadset haigust SARSi ehk ägedat respiratoorset sündroomi. 2003. aasta SARSi-epideemia ajal haigestus kogu maailmas 8096 ja suri 744 inimest.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ütles, et haiguse pärast ei kavatseta veel kehtestada reisikeeldu, ent siiski nõustatakse riike, et nad suudaksid arvestada võimaliku haiguspuhanguga.