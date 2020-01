Neste töötajate streik ähvardab soomlaste puhkuselende

Neste, kelle töötajad streigis osalevad, tarnib kütust kõigile Helsingi Vantaa lennuväljalt väljuvatele lendudele. Kütusetarne seiskumise tõttu ähvardaks see just soomlaste puhkuselende.

Metsatööstuse streigid algavad nädalavahetusel

Metsatööstuste poolt ei ole tehtud ettepanekut streigi edasilükkamiseks. See tähendab seda, et metsatööstuse kahe nädala pikkune streik algab planeeritult juba sel pühapäeval ja esmaspäeval. Mõlemad osapooled lähevad neljapäeval riikliku lepitaja juurde ning on võimalik, et ka seda streiki lükatakse kahe nädala võrra edasi.