Koroonaviirusest sai rahvusvaheline terviseoht

USA tervishoiuametnikud teatasid neljapäeval, et on tuvastanud esimese juhtumi, kus isik nakatus uue koroonaviirusega Ühendriikide pinnal: tegemist oli mehega, kes sai haiguse Wuhani linna külastanud abikaasalt. «Teine Illinoisis uue koroonaviiruse suhtes positiivse proovi andnud isik on Chicago elanik ning esimese reisil nakatunu abikaasa,» ütles haiguste kontrolli ja ennetuse keskuste direktor Robert Redfield.

«Meie suurimaks mureks on võimalus, et viirus levib riikidesse, kus on nõrk tervishoiusüsteem,» sõnas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO pressikonverentsil mainiti, et Hiina praegust käitumist ei saa võrrelda SARS-i viiruspuhanguga nullindate alguses. WHO tervisekriiside programmide tegevdirektori Michael Ryani sõnul peavad riigid koos otsustama, mis on järgmine samm: «Kui liikuda arenenud vaktsiinideni, on see keeruline äri. See nõuab suurt investeeringut ja rahvusvahelist koostööd nii era-, kui ka avasektoris ja me peame suutma seda lubada.»