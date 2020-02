Sanders lubas toetada demokraatide presidendikandidaati

Vermonti senaator Sanders ütles kampaaniaüritusel Iowa osariigis Indianolas, et kui temast ei saa demokraatide kandidaati, siis «me toetame võitjat ja ma tean, et kõik teised kandidaadid teevad seda sama».

Sandersi sõnul on demokraatide presidendikandidaadiks püüdlejad «ühtsed meie arusaamas, et me peame Donald Trumpi võitma».

USA endine välisminister Hillary Clinton ründas teisipäeval teravalt Sandersit, öeldes, et too ei meeldi kellelegi. Clinton on väitnud, et Sanders ei tegutsenud piisavalt 2016. aastal tema abistamiseks kandideerimisel Trumpi vastu.