Johnsoni nõunik peab mustanahalisi rumalamaks ja tahab sündimuskontrolli

27-aastane Sabisky kirjutas mõne aasta eest internetis, et mustanahalistel Ameeriklastel on madalam IQ kui valgetel inimestel ning neil on ka suurema tõenäosusega vaimne puue.

Twitteris on mees sarjanud ka naiste sporti. «Ma olne alati valmis otse ütlema, et naiste sport on rohkem võrreldav paraolümpiaga kui meeste spordiga,» kirjutas Sabisky.

Lisaks soovitas mees 2014. aastal samuti Johnsoni nõunikemeeskonda kuuluva Dominic Cummingsi blogis, et parim viis, kuidas lahendada Ühendkuningriigis soovimatute raseduste probleemi, oleks kehtestada seaduslik sund pikaajaliseks rasestumisvastaste vahendite kasutamiseks.

«Üks võimalus, kuidas kõrvaldada planeerimata raseduste probleem, mis loob igavest alamklassi, oleks seadusega jõustada üldine pikaajalise mõjuga rasestumisvastaste vahendite kasutamine ning puberteedi edasilükkamine,» kirjutas Sabisky. «Vaktsineerimist puudutavad seadused loovad selleks minu arvates pretsedendi.»

2016. aastal antud intervjuu väitis Sabisky aga, et teda huvitab narkolepsiaravim modafin, mis vähendab unevajadust ka tervetel inimestel ning toetab ajutegevust. Samas põhjustab ravim eluohtlikku nahahaigust Stevens-Johnsoni sündroomi. «Ühiskondlikust perspektiivist kaaluvad igaühele kord nädalas modalfini andmise kasud ilmselt üles ühe lapse surma aastas,» väitsi Sabisky toona.

Number 10 adviser Andrew Sabisky: 'Very real racial differences in intelligence' https://t.co/nTMZH2TYpl — Sky News (@SkyNews) February 17, 2020

Tänasel pressikonverentsil keeldus Boris Johnsoni pressiesindaja selgitamast, mida arvab Briti peaminister eriprojektide juurde nõunikuks palgatud mehe seisukohtadest. «Peaministri vaated on laialt avalikustatud ja kirja pandud,» lausus esindaja napisõnaliselt.

Briti Tööpartei on kutsunud üles Sabiskyt vallandama. «On vastik, et peaministri kantselei mitte ainult ei jäta mõistmata Andrew Sabisky õõvastavaid kommentaare hukka, aga näib olevat ka andnud heakskiidu ideele, et valged inimesed on mustadest intelligentsemad,» lausus partei esindaja Ian Lavery.