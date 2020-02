Kasahstanis peeti kinni kuni 200 opositsiooni aktivisti

Pealtnägijad ütlesid, et politsei pidas kinni kuni 70 inimest, kes olid teel protestiaktsiooni paika.

Teine valitsusvastane grupp Kasahstani Demokraatlik Valik (DCK) teatas samuti kavatsusest laupäeval meeleavaldus korraldada. Kasahstani kohus on klassifitseerinud grupi äärmuslikuks ning riigiprokurör hoiatas reedel kodanikke DCK üritusest osavõtmise eest.

Kasahstani režiimi pikaajaline oponent ja endine energeetikaminister Abljazov ütles, et kohtu otsus on kõigest ettekääne, et tema gruppi alla suruda.