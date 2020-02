New Delhi moslemid naasid süüterünnakutes kannatada saanud mošeedesse

India võimud ei ole ikka veel öelnud, mis New Delhi viimaste kümnendite rängima kogukondadevahelise vägivallapuhangu vallandas. Haiglad on hädas kõigi ohvrite tuvastamisega ja hukkunute arv kasvab.

«Kui nad meie mošeed maha põletavad, ehitame need uuesti üles ja palvetame. See on meie usuõigus ja keegi ei saa takistada meid oma usku praktiseerimast,» ütles rahutustes kannatada saanud mošee katusel palvetanud Mohammad Sulaiman.