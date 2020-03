Soul: koroonaviirusesse on surnud sada Põhja-Korea sõdurit

Lõuna-Korea veebiväljaanne Daily NK väitis, et uude koroonaviirusesse on haigestunud kuni 1800 Põhja-Korea sõdurit ja veel tuhandeid on pandud karantiini.

Anonüümse sõjaväeallika sõnul oli ametliku sõjaväedokumendi hinnangul jaanuaris ja veebruaris surnud üle saja sõduri ja 3700 sõdurit on pandud karantiini. Enamik surnutest olid paigutatud Hiina piiri lähedale, teatas Daily DK.

Täna teatas riigi ametlik väljaanne Rodong Sinmun, et «nakkushaigus ei ole veel meie riiki voolanud» ning andis detailse ülevaate Pyongyangi viimastest pingutustest koroonaviirusega võitlemisel.

Väljaanne rõhutas, et põhjakorealastele on «täiesti vastuvõetamatu» takistada valitsuse meetmeid, mis on mõeldud koroonaviiruse leviku piiramiseks.

Kuigi Põhja-Korea ei ole ühtegi koroonaviiruse juhtumit kinnitanud, teatas Lõuna uudisteagentuur Yonhap täna 10 000 põhjakorealase karantiini paigutamisest. Neist umbes 40 protsenti on praeguseks vabastatud.

Arvatakse, et Põhja-Korea on haiguspuhangule eriliselt haavatav, kuna Hiina piiri ääres asuva riigi tervishoiusüsteem on halb ja elanike tervislik seisund kehv.