Neli riiki kutsus ELi eraldama raha vägede kiireks liigutamiseks Euroopas

Neliku ministrid märkisid, et Brüssel võib õõnestada ELi ambitsiooni, vähendades «sõjalise mobiilsuse» programmi rahastust. Programm näeb muu hulgas ette meetmed sõjaväelaste ja varustuse kiireks liigutamiseks võimaliku konflikti korral Venemaaga.

Nad kutsusid Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit ja teisi kõrgeid ELi ametnikke austama lubadust programmile, mis on juhtalgatus NATO ja ELi koostöö jaoks.

2018. aastal algatas EK plaani, mille eesmärk on parendada taristut ja eemaldada õiguslikud takistused, võimaldamaks sõjaväelaste ja sõjatehnika kiiremat liikumist üle kontinendi, see on eluliselt tähtis julgeolekuteema riikide jaoks ELi ja NATO idatiival.