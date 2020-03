Kanada peaminister soovitas kodanikel välisreise vältida

Trudeau naine Sophie Gregoire haigestus päev varem uude koroonaviirusesse. Naine naasis kolmapäeval Ühendkuningriigist gripilaadsete sümptomitega ja testimisel selgus, et tegemist on viirusega COVID-19.

Peaminister on koos naisega karantiinis.

Kanada tervishoiuamentikud on palunud ennast ise isoleerida inimestel, kel on gripilaadsed haigustunnused. Seda eriti juhul, kui nad on viimasel ajal külastanud mõnda välisriiki.