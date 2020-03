Leedu president: koroonakriis rebib ärimeestelt maskid maha

Riigipea arvates on koroonakriis nii mõnelgi ärimehel maski maha rebinud.

«Niisugune keeruline olukord, mis meil praegu on, aitab neil maskidel langeda,» ütles Nausėda usutluses BNS-ile.

Pärast karantiini kehtestamist on Leedu ajakirjandusse jõudnud teated suurfirmadest, kus on otsustatud tellimused peatada ja lõpetada juba esimest päevast palga maksmine. On ka kuulda juhtumeist, kus ettevõtete juhid soovitavad arstidele nakkuskontaktide kohta valetada ja nii haiguslehele jääda.