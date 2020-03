Prantsusmaal suri koroonaviirusesse esimene haiglaarst

Minister ütles, et arst suri laupäeval. Ta ei soostunud andma täpsemat infot.

Uudisteagentuuri AFP teatel on ohver Pariisist põhja pool Compiegne'i haiglas töötanud arst. Arsti surma kinnitas Compiegne'i linnapea Philippe Marini.

Prantsusmaal on viirus nõudnud 562 inimese elu ja veel 6127 on haiglaravil. Veerand neist on intensiivravi osakondades tõsises seisundis.