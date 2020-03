Tokyo olümpiamängude korraldajad võtavad sihikule 2021. aasta juuli

Pandeemiat ja ettevalmistusaega arvestades on kõige tõenäolisem alustada olümpiamänge 2021. aasta 23. juulil, ütles NHK korralduskomisjoni allikatele viidates.

Tokyo kuberner Yuriko Koike tegi reedel ettepaneku viia mängud vähem palavale ja niiskele ajale. See võimaldaks viia ka maratoni ja teised jooksud läbi Tokyos Sapporo asemel, kuhu Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on need kavandanud.