Sloveenia kehtestas sõnakuulmatuse tõttu karmimad reeglid

Keskööst vastu esmaspäeva ei tohi Sloveenia kodanikud lahkuda oma elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest ning neil tuleb toidupoes, postkontoris ja muudes avalikes siseruumides kasutada kaitsemaske ning -kindaid.

«Koroonaviiruse vastase võitluse karmim faas seisab veel ees,» ütles Janša telepöördumises.

Ta lisas, et valitsus otsustas kehtestada karmimad reeglid seoses tuhandete inimestega, kes kogunesid laupäeval rannikul ja muudes turismipaikades päikest nautima, eirates valitsuse varasemaid korraldusi vältida väljaskäimist nii palju kui võimalik.

Riigi peamine koroonaviiruspatsientide paigutamise koht Ljubljana keskhaigla kutsus inimesi kodudes püsima, öeldes, et nende meditsiinipersonalil tuli laupäeval tegeleda suure arvu spordivigastustega, justkui praegu ei kehtikski viiruspandeemia ja sellega seotud eriolukord.

Siseminister Ales Hojs ütles, et trahvid värske keelu rikkumise eest on umbes 400 eurot. Ta lisas, et valitsus võib kehtestada senisest veelgi karmimad piirangud, kui viirus jätkab levimist.

Kahe miljoni elanikuga Sloveenias on pühapäevase seisuga tuvastatud 730 kinnitatud uue koroonaviiruse juhtumit, neist sadakond on haiglaravil ning teada on 11 surmajuhtu.

Samuti andis valitsus korralduse, mille järgi on kohustuslik desinfitseerida korterelamute ühiskasutatavaid ruume, näiteks sissepääsud ja trepikojad, kaks korda päevas.