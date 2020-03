Gaza sektorit ootab massikarantiin

Hamas on asunud rajama maailma ühes kõige tihedama asustusega piirkonnas kaht karantiinikeskust, lootes takistada viiruse levikut niigi viletsa tervishoiusüsteemi tingimustes.

Kuigi liikumine Gaza sektorisse ja välja on alates 2007. aastast rangelt piiratud, ei ole seda täielikult katkestatud.

Sektori kaks esimest koroonahaiget said nakkuse Pakistanis toimunud usukonverentsil. Sektoris puuduvad täpsed andmed viiruse leviku kohta, karantiini on pandud umbes 1700 inimest, kellest vaid 20 protsenti on testitud.