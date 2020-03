Austraalia piiras alkosõprade ostlemist

«On selge, et ebakindlus tarnekindluse muutis osa inimeste šoppamisharjumusi,» ütles ettevõtte Retail Drinks tegevjuht Julie Ryan piirangute alustamisest teavitavas pressiteates.

Austraalia sotsiaalmeedia ujutati üle fotode ja videotega ostlejatest, kes poekärusid alkoholi täis laevad, kartes, et piirangud võivad kesta nädalaid.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil tarbivad üle 15 aasta vanused austraallased keskmiselt 12.6 liitrit alkoholi aastas, olles Tšehhi järel maailmas teisel kohal.

Piirangud kehtestati pärast seda, kui Commonwealth Banki info näitas, et möödunud nädalal kasvas poodides kulutuste tegemine alkoholile 86 protsenti, kui tarbijad kolisid baaridest oma tagaaedadesse.

«Ajutised meetmed tagavad selle, et tarbijail on võimalik soetada oma lemikjooke just siis, kui nad otsustavad seda ostma minna,» ütles Ryan.