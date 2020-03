Suurbritannias suri koroonaviirusesse nakatunud 13-aastane poiss

«Kahjuks suri 13-aastane poiss, kelle test viiruse COVID-19 osas oli positiivne. Meie mõõted ja kaastunne on tema perekonnaga. Surma asjaolusid uurib põhjalikumalt koroner,» ütles haigla eestkõneleja.

Belgias võimud teatasid varem päeval, et riigis nõudis uus koroonaviirus 12-aastase tüdruku elu. Valitsuse kõneisik Emmanuel Andre ütles, et nii noor ohver on erakordne juhtum ning tüdruku surm oli tõeline šokk.