Reovee uurimine võib viiruse tuvastamises läbimurde tuua

Avastuse teinud teadlased loodavad, et reovee uurimine võib anda märku viiruse levikust elanikonna seas juba enne seda, kui inimesi testitakse.

Teadlaste sõnul võib inimeste väljaheiteid uurides viiruse olemasolu tuvastada. See tähendab, et reovee testimine on hea võimalus avastamaks, kas elanikkonna seas viirus levib või mitte.