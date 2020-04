Austraalia võtab koroonaproovi ristluslaevade 9000 meeskonnaliikmelt

Ametnikud ütlesid neljapäeval, et sõjaväelise kaliibriga operatsioon algab nädalavahetusel ning selle eesmärk on lõpetada ummikseis ristluslaevade omanikfirmade ja Austraalia võimudega, kes kardavad võimaliku uue viiruslaine tõttu kohalike haiglate ummistumist.

«Olen antud küsimuses jäik,» ütles neljapäeval Uus-Lõuna-Walesi osariigi, kus asub ka Sydney ning mille reidil enamik lõksu jäänud laevadest paikneb, politseiülem Mick Fuller. «Minu kartus on see, et 9000 inimese toomine kruiisilaevadelt isolatsiooni, teadmata, kas neil on viirus või neil alles võivad sümptomid avalduda, viiks ilma mingi kahtluseta meie haiglavõrgu ülekoormusesse.»