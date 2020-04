Metsapõleng Tšornobõlis tõstis radiatsioonitaset

«On halbu uudiseid - põlengu keskmes on radiatsioon normist kõrgemal,» ütles Ukraina keskkonnaameti juht Egor Firsov Facebooki postituses, kuhu lisas juurde ka video Geigeri loenduri ehk ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks mõeldud detektori näidust.

«Nagu te videost näha saate, näitab Geigeri loendur näitu 2,3, kuigi norm on 0,14. Ent see näit on selline vaid põlengu alal,» kirjutas Firsov.