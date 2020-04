Lõuna-Korea kaalub karantiini täitmise jälgimist randmevõrude abil

Tervishoiuministeeriumi ametnik Yoon Tae-ho ütles täna, et sellised seadmed on ühed paljudest meetmetest, mida ametnikud kaaluvad, otsides «praktilisi ja mõjuvaid viise», kuidas jälgida kodudes ja asutustes isolatsioonis viibivaid inimesi.

Yoon möönis, et randmevõrud võivad tekitada küsimusi privaatsuse osas, ning ei andnud kindlat vastust küsimusele, kui tõenäoline on see, et valitsus muudab nende kandmise kohustuslikuks.