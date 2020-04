Saksamaa mõistis hukka vaenulikkuse prantslaste vastu piirialal

«Koroonaviirus ei tunnista rahvust... Valus on näha, kuidas meie Prantsuse sõpru on solvatud ja rünnatud COVID-19 tõttu,» ütles Maas Twitteris.

«Selline käitumine on täiesti vastuvõetamatu. Ja pealegi: me oleme kõik samas paadis,» ütles ta.

Prantsuse piiril asuva Saarimaa liidumaa majandusminister Anke Rehlinger esines sarnase vabandava avaldusega.

«Me oleme kuulnud, et Prantsuse inimesi on solvatud ja neid on munadega loobitud. Inimesed, kes selliseid asju teevad, patustavad meie riikide vahelise sõpruse vastu.»

«Ma vabandan meie Prantsuse sõprade ees nende üksikute juhtumite eest.»

Varem kurtis ühe Saksa väikelinna meer «teatava vaenulikkuse» pärast prantslaste vastu.

«Mõnda on solvatud või tänaval peatatud.» Teised «ei julge siia enam tulla,» ütles Gersheimi linnapea Michael Clivot uudisteportaalile t-online.

Mõned prantslased on teatanud, et nende pihta on poejärjekorras sülitatud, ütles linnapea Facebookis tehtud avalduses. Samuti on öeldud, et nad «läheksid tagasi oma koroonat täis riiki», lisas Clivot.

Prantsuse konsul Saarimaal kinnitas, et sarnased isoleeritud juhtumid on tõepoolest aset leidnud. Samas rõhutas ta, et mingit prantsusevastase mentaliteedi üldistust sellest teha ei tasuks, kuna samuti on ta saanud palju toetusavaldusi.

Prantsusmaal on kohalikud käitunud halvasti ka sakslastega, lisas ta.

Saksamaa piiril asuv Prantsuse Grand Est regioon on kõige enam COVID-19 tõttu kannatada saanud Prantsuse piirkond. Kokku on seal epideemia nõudnud enam kui 2000 inimelu.

Gersheimi linnapea Clivot sõnul oli Saksamaa otsus sulgeda Prantsuse piirala märtsi keskpaigas viga.