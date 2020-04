Tellijale

Pärsia lahe suurima koroonaviirusesse nakatunute arvuga Saudi Araabia on peatanud lennuliikluse, kehtestanud linnades liikumispiirangud ja viinud sisse muud üleriiklikud keelud. Kõik see on aga mõjutanud tugevalt naftariigi tärkavat turismisektorit.