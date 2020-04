NATO kaitseministrid arutasid tegevust pandeemia tingimustes

«COVID-19 kujutab endast meie riikidele pretsedenditut väljakutset. See avaldab sügavat mõju meie elanikkonnale ja meie maade majandusele,» lausus Stoltenberg.

«Kriisi tõttu on rahvusvahelist süsteemi tabanud ajaloolised vapustused, millel võivad olla pikaajalised tagajärjed,» märkis ta.

Peasekretäri sõnul on kriis näidanud alliansi riikide stabiilsust ja ühtekuuluvust. «Meie relvajõud mängivad juba võtmerolli riiklike tsiviilmeetmete toetamisel (võitluses koroonaviiruse vastu - BNS),» lisas ta.

Ta märkis, et NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Tod Wolters teavitas ministreid sammudest, mis on astutud tagamaks sõjaliste ressursside võimalikult tõhusat kasutamist abi organiseerimisel COVID-19 vastu.

Stoltenbergi sõnul on alliansi relvajõud viinud läbi üle 100 õhumissiooni meditsiinipersonali ja meditsiinivahendite transportimisel, aidanud rajada 25 välihaiglat, taganud üle 25 000 täiendava voodikoha. Appi on saadetud enam kui 4000 meditsiiniteenistuse sõjaväelast.

«Pandeemia geopoliitilised mõjud võivad olla märkimisväärsed,» sõnas Stoltenberg. «Mõned võivad püüda kasutada majanduslangust avausena, et investeerida meie kriitilise tähtsusega tööstustesse ja taristutesse, mis võib omakorda mõjutada meie pikaajalist julgeolekut ja meie võimet tegeleda järgmise kriisiga, kui see tuleb.»

Ta ei nimetanud konkreetselt ühtegi riiki, kuid tema sõnum oli ilmselt suunatud Hiinale, mis on ostnud end Euroopa sadamatesse ja telekomifirmadesse.

Stoltenberg rõhutas ka vajadust võidelda desinformatsiooniga, mille eesmärk on allianssi lõhestada.

«Parim reageering desinformatsioonile ja propagandale on vaba ja sõltumatu ajakirjandus, ajakirjanike töö,» sõnas ta.

«Julgeoleku olukord Afganistanis ja Iraagis on endiselt ebastabiilne. Me näeme, et ei vähene ka Venemaa sõjalise aktiivsuse tempo,» lisas ta.