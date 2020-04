FOTOD ⟩ Tšornobõli metsapõlengute suits mattis Kiievi enda alla

Samas ärgitasid võimud inimesi siiski välja mitte minema ja palusid aknad suletuna hoida. Paljud inimesed ütlesid uudisteagentuuri UNIAN teatel, et neil oli täna öösel õhusaaste tõttu raske magada.

Teisipäeval teatasid võimud, et põlengud Tšornobõli tuumakatastroofi alal on tänu tugevale vihmasajule suuresti kontrolli alla saadud. Eile aga puhkesid põlengud uuesti ja täna võitlevad leekidega taas tuhanded tuletõrjujad, kellel on abiks kaks lennukit ja kolm helikopterit.