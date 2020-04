Bolsonaro avaldas meelt karantiinimeetmete vastu

Endine armeekapten Bolsonaro on pidevalt kritiseerinud osalisi karantiinireegleid, mille kubernerid on vastu võtnud seoses võitlusega uue koroonaviiruse leviku vastu, teiste seas riigi kõige rahvarohkemates osariikides São Paulos ja Rio de Janeiros.

«Te peate võitlema oma riigi eest. Lootke oma presidendile, et teha, mida on vaja, selleks, et me saaksime garanteerida demokraatia ja selle, mis on meile kõige kallim, meie vabaduse,» ütles Bolsonaro.