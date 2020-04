Sojuzmultfilm tahab Jaapanilt tagasi saada õigusi Potsatajale

«Olemasolevat lepingut ei saa pidada seaduslikuks, kuid lepingu tingimuste kohaselt saab seda vaidlustada ainult Jaapani seaduste alusel,» teatas Vene firma pressiteenistus.

«Samal ajal on Sojuzmultfilm avatud kõnelustele partneritena, et leida lahendust, mis sisaldaks edasist õiguste andmist Potsataja sarja multifilmidele, hoolimata sellest, milline Jaapani ettevõte on valmis partneriks hakkama.»

Õigustest Potsataja filmide tegelaskujudele loobuti Sojuzmultfilmile väga ebasoodsatel tingimustel, lisas Vene ettevõte.

Kinostuudio on valmis tõstatama küsimuse valitsuste tasandil.

«Õiguse Potsataja tegelaskuju kasutamiseks andis filmistuudio endine juhtkond Jaapani ettevõttele 16 aasta eest. Hetkel on osapooled tõsiselt eri meelt lepingu kestvuse ning üldiste tingimuste osas, kuna meie peame olemasolevat versiooni kehtetuks ning teavitasime sellest ka Jaapani poolt,» ütles Sojuzmultfilmi juht Juliana Slaštševa.

Stuudio kavatseb astuda tõsisemaid õiguste tagasisaamise küsimuses õige pea, lisas ta.

Jaapani animatsioonikunstnikud tegid hiljuti Potsatajast 3D lühifilmi kümne aasta möödumise puhul Jaapani «Potsataja»-filmi esilinastusest. Jaapani ettevõtte sõnul on sel õigused Potsataja tegelaskuju kasutamiseks 2023. aastani.

Slaštševa sõnul on Sojuzmultfilm 2017. aastast asunud taastama oma õigusi niinimetatud kuldvaramu multifilmidele ja nende audiovisuaalsele esitamisele nii internetis kui ka Vene- ja välismaa tasulistes telekanalites ning praeguseks on need õigused tagasi saadud 90 protsendi ulatuses.