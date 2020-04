Kiidulaulu osaks saanud Merkelit tabavad taas kriitikanooled

Tellijale

Saksamaa alustas eelmisel nädalal pandeemia tõttu kehtestatud karmide piirangute osalist leevendamist, aga selle taustal kõlas pidevalt Merkeli hääl, kes hoiatas liiga hoogsate sammude eest. Kuna piirangud on ühiskonna ära kurnanud, rikub Merkel oma üleskutsetega ettevaatlikkusele vabadust ihkavate sakslaste meeleolu.

Merkelit on kritiseerima hakanud ka tema varasemad poolehoidjad.

Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble ütles eile ajalehes Der Tagesspiegel avaldatud intervjuus, et piirangute pikendamine võib riivata inimeste põhiõigusi.

«Kui ma kuulen väidet, et inimelude kaitsmine seisab kõigest muust eespool, siis ma ei usu, et see täielikult tõele vastab,» ütles Saksamaa poliitikas aastakümneid tegutsenud Schäuble.