Saksamaa tapamajas töötanud 200 rumeenlase koroonaproov oli positiivne

«Saksa võimud teatasid, et COVID-19 on kinnitust leidnud 300 töötajal, kes nüüd on karantiinis. Seni ei ole täpseid andmeid nakatunute kodakondsuse kohta, kuid enamik neist (üle 200) on Rumeenia kodanikud,» seisab ministeeriumi avalduses.