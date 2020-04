Venemaa pelgab viiruse levikut kinnistes tuumalinnades

Kolm niinimetatud tuumalinna on tihedalt seotud Venemaa riikliku tuumaenergia ametkonnaga Rosatom. Tegemist on linnadega, kuhu välismaalastel on keelatud minna ja ka venelased vajavad neisse sisenemiseks eriluba, sest neis linnades asuvad asutused varjavad endis hoolikalt hoitud saladusi.

Rosatomi juht Aleksei Lihhatšov ütles, et suletud linnadesse on pandud teele erisaadetised hingamisaparaatide ja isikukaitsevahenditega. Kinnistes linnades on praegu tuvastatud kümmekond uude koroonaviirusesse nakatumist.

«See [pandeemia] kujutab otsest ohtu meie tuumalinnadele. Olukord Sarovis, Elektrostalis, Desnogorskis on täna eriti murettekitav,» ütles Lihhatšov veebi vahendusel tehtud kõnes tuumatööstuse töötajatele.

«Olukorra Sarovis on muutnud hullemaks haiguspuhang Divejevo kloostri juures,» lisas ta.

Lihhatšov tegi oma mure teatavaks eile, päeval, mil Venemaal registreeriti senine rekordarv uusi nakatumisi. Venemaa on praegu 93 558 nakatunuga maailmas kaheksandal kohal. Surmajuhtumeid on registreeritud 867.

Sarov oli omal ajal niivõrd salajane linn, et see ilmus kaartidele alles pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal.

Linn on oluline tänaseni, sest seal asub tähtis uurimisinstituut. Linn pälvis tähelepanu mullu, kui viis linnas töötavat teadlast hukkusid salapärases plahvatuses Arhangelski oblastis.

Eelmisel nädalal teatas Rosatom, et Sarovi uurimisinstituudis on koroonaviirus tuvastatud seitsmel töötajal. 95 000 elanikuga linnas on nakatunuid kokku 23.