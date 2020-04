Teadlased usuvad, et reovett uurides on võimalik viiruse levikul silma peal hoida.

Teadlased on koroonapandeemia puhkemisest peale püüdunud reovett analüüsides viiruse levikul silma peal hoida, juba alates esimestest haigusjuhtudest Hiinas on mitu uuringut kinnitanud, et COVID-19 leidub patsientide väljaheidetes.