Poola presidendivalimistel ei anta ühtki häält

Liberaalne opositsioon ja paljud vaatlejad leiavad, et valitsusel on hoopis muud põhjused 10. mai valimiskuupäeva külge klammerdumiseks, ehkki arvamusküsitluste põhjal soovib kolm neljandikku poolakaist selle edasilükkamist.

Opositsioon, kes on nõudnud edasilükkamist juba mõnda aega, sest koroonapiirangute olukorras ei ole vabad, ausad ja ohutud valimised võimalikud, usub, et PiS-i sooviks on valimised võimalikult ruttu ära pidada, et tema liitane, ametisolev president Andrzej Duda need võidaks.