AFP: koroonaviiruse tõttu on maailmas surnud ligi 300 000 inimest

Kokku on 196 riigis ja piirkonnas registreeritud vähemalt 4 305 340 nakatunut, kellest vähemalt 1 473 700 on praeguseks tervenenud.

Ühendriigid on esikohal ka koroonasurmade koguarvult, pandeemia on seal nõudnud kokku 83 249 inimese elu. Nakatunuid on tuvastatud 1 380 465, neist vähemalt 230 287 on paranenud.