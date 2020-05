Trump on pettunud, ei taha praegu Xiga rääkida

«Mul on temaga väga head suhted, aga praegu ei taha ma lihtsalt temaga rääkida,» ütles Trump Fox Businessile.

Küsimusele, kuidas Ühendriigid otsustavad Hiinale vastata, ei andnud Trump selget vastust, kuid hoiatas: «On palju asju, mida me teha võime. Me võime igasuguseid asju teha. Me võime suhted täiesti katkestada. Kui seda teha, mis siis saab? Sa säästad 500 miljardit dollarit, kui sa kõik suhted katkestad,» jätkas president.