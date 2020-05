Venemaa teatas rekordilisest surmajuhtumite arvust

Viimase ööpäevaga leidis kinnitust 8915 uude koroonaviirusesse haigestumist, teatas viirusetõrje operatiivstaap. Staabi teatel on 3668 uut nakatumist ilma sümptomiteta.

Venemaal on registreeritud ühtekokku 362 342 koroonanakkust ja 3807 surmajuhtumit. Haigusest on tervenenud 131 129 inimest, seejuures viimase ööpäeva jooksul tervenes väidetavalt 12 000 inimest, mis on ka ööpäevane paranemiste rekord.